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Он определял и направлял внешнюю политику: 90 лет со дня рождения Примакова

, 4:34 Эфирная новость 15

В день рождения выдающегося государственного деятеля в Москве открыли памятник Евгению Примакову.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

В Москве открыли памятник Евгению Примакову. 29 октября ему бы исполнилось 90 лет.

Он руководил внешней разведкой, МИД, а после финансового кризиса 98 года — в тяжелое для страны время — возглавил правительство и сумел добиться стабилизации.

Примаков во многом внешнюю политику определял и направлял, причем в то русло, которое считалось в 90-е не модным, необычным, не трендовым.

Одна из главных политических тенденция тех лет: холодная война проиграна, Советский Союз распался, и Россия стала его правопреемницей лишь на бумаге. Многие предлагали смириться с тем, что мир стал однополярным, с центром в Вашингтоне. Примаков был против, причем не только на словах, но и на деле.

Самый знаменитый его поступок: так называемый «разворот над Атлантикой». В марте 99-го премьер-министр Примаков направлялся с визитом в США, и прямо на борту узнал о начале бомбардировки Югославии войсками НАТО. Он немедленно отдал приказ пилотам возвращаться в Москву. Поступок, на который в конце 90-х были способны очень немногие политики.

О человеке мирового масштаба — Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров назвал Евгения Примакова личностью глобального масштаба.

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