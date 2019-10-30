Садовничий рассказал Путину о проектах МГУ в России и в мире

Владимир Путин встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим. Одной из главных тем стал предстоящий юбилей, который главный вуз страны отметит в 2025 году. Программа празднования большая и мероприятия начнутся гораздо раньше.

«Нам скоро 270. И мы готовимся к этому юбилею, мы хотим отреставрировать некоторые здания на улице Моховой, построить новое общежитие. И я набрался смелости попросить вас поручить подготовить указ о юбилее», — обратился к Путину ректор Московского государственного университета имени Ломоносова.

«Хорошо», — ответил российский президент.

Еще одной темой беседы стал проект научно-технологической долины МГУ. Строительство начнется в 2020-м. По словам ректора, технопарк станет площадкой, где образовательные учреждения и российские компании смогут вместе разрабатывать новые отечественные технологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МГУ вошел в ТОП-100 лучших университетов мира.