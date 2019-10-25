Леди Гага выложила фото в ванной в честь 10-летия хита Bad Romance

Леди Гага отметила десятилетие выхода одного из своих самых известных хитов Bad Romance, опубликовав в Instagram снимки голышом в ванне. В клипе на эту песню певица появляется в нескольких кадрах в ванне, что и подвигло ее провести такую фотосессию.
«Поздравляю с десятилетним юбилеем Bad Romance. Та же женщина, другая ванна», — подписала фото Леди Гага.
Поклонники в комментариях поздравляют любимую артистку с датой и признаются в любви и к песне, и к самой певице, называя ее своей королевой. Однако не обошлось и без русских пользователей, которые продолжают троллить американскую звезду уже несколько месяцев подряд. Некоторые по-прежнему строчат на ее страничке кулинарные рецепты.
«Вареная Гага. Берем Гагу кидаем в кипяток, солим. Приятного аппетита», — вдохновился снимками один из русскоязычных пользователей соцсети.
Кто-то просто проводит перекличку:
«Русские? Вы еще тут? Как погода? Как настроение?»
«Москва на связи!»
«Привет из Ростова-на Дону!»
«Татарстан тоже здесь!»
Остальные упражняются в остроумии.
«Не знала, что в Америке так часто выключают горячую воду»;
«Галочка, поздравь пожалуйста Мишу Галустяна с юбилеем!» — пишут Леди Гаге русскоязычные комментаторы.
После появления появления слухов, что Леди Гага якобы увела актера Брэдли Купера у российской модели Ирины Шейк, русскоязычные пользователи соцсетей устроили грандиозный флешмоб в Instagram певицы. Они всячески высмеивали Гагу и писали в комментариях рецепты русских блюд, чтобы она «не отставала» в кулинарном мастерстве от своей русской соперницы.