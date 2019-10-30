Тяжелоатлет Михаил Кокляев приступил к усиленным тренировкам. У одного из самых сильных людей на планете есть ровно месяц, чтобы изучить тактику ведения боя своего главного соперника на ринге — профессионального бойца смешанных единобортсв Александра Емельяненко.

Чтобы подготовиться к самой ожидаемой схватке года, Кокляев отправился на Кавказ учиться у известных бойцов Дагестана. Все свое время он посвящает тренировкам на свежем воздухе, на фоне горных пейзажей, которые придают ему сил.

Тренировка в горах изрядно выматывает. Для тяжелоатлета Михаила Кокляева бег по крутым склонам в новинку. И даже уже привычный бой с тенью на высоте тысячи метров над уровнем моря утомляет, как никогда.

Подробности в видеосюжете Мурада Магомедова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дагестанский боец показал Кокляеву, как вырубить Емельяненко за 20 секунд.