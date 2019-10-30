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Движение поездов Между Финляндией и Россией восстановлено

, 6:27 Эфирная новость 11

Спустя 12 часов пассажирские и грузовые составы вновь начали курсировать по расписанию.

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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Самойлов; 5-tv.ru

Движение поездов между Финляндией и Россией удалось восстановить лишь спустя почти 12 часов. Пассажирские и грузовые составы сейчас идут по расписанию.

Накануне долгую остановку в пути пришлось пережидать двум составам — «Аллегро» из Петербурга и «Лев Толстой» из Москвы. Причиной стало повреждение линии электропередачи на территории Финляндии. Сотни пассажиров были вынуждены пересаживаться на автобусы, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта.

Сейчас все системы восстановлены. Последний опоздавший их Хельсинки поезд прибыл в Петербург ночью. Так как метро уже было закрыто, пассажиров развезли по домам на автобусах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что движение «Аллегро» нарушено из-за неполадок на железной дороге в Финляндии.

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