Движение «Аллегро» нарушено из-за неполадок на железной дороге в Финляндии

Движение поездов «Аллегро», курсирующих по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург, нарушено. Скоростной поезд, следовавший из Северной столицы, остановился на границе по техническим причинам: : железная дорога на территории Финляндии обесточена.

Как пояснили в пресс-службе финского железнодорожного оператора, на участке Луумяки-Вайниккала произошло повреждение линии электропередачи. Время, которое потребуется для исправления неполадок, пока неизвестно.

Из-за технических проблем пассажиров поездов «Аллегро» будут перевозить между Вайниккалой и Лаппеенрантой на автобусе. Таким образом, поезда будут прибывать в пункт назначения с опозданием.

На сайте РЖД уже появилась информация, что поезд «Аллегро» № 782 сообщением Хельсинки-Санкт-Петербург прибудет в Северную столицу с опозданием на час. В связи с неполадками на железной дороге также возможна задержка отправления поезда № 783 сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургская «Ласточка» застряла по дороге в Великий Новгород.