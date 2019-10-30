Воспитатель детсада в Ярославле, где малыши избили девочку, отстранена от работы

Воспитатель детского сада № 236 в Ярославле, где дети жестоко избили девочку, на время проверки отстранена от работы. В городском Департаменте образования отметили, что также будет дана оценка действиям руководства дошкольного учреждения. Пострадавшая девочка будет направлена к психологу, сообщает 76.ru.

Видео детской драки случайно снял через окно житель соседнего дома и опубликовал кадры в сети. На них видно, как некоторые дети пинают, бьют и прыгают на девочке, лежащей на земли на площадке для прогулок. По словам автора жестокого ролика, воспитательница долго наблюдали за произошедшим и никак не реагировала. Женщина подошла к бесчинствующим детям только после того, как заметила, что идет съемка инцидента.

По факту детской драки Следственный комитет по Ярославской области инициировал проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные зверски избили политика, критиковавшего губернатора Иркутской области.