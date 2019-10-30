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  4. Самбурская в образе нуарной распутницы снялась на пару с советским холодильником

Самбурская в образе нуарной распутницы снялась на пару с советским холодильником

, 8:54 Фото 760

Вид сексапильной красотки не испортила даже кошмарная комната с бытовой техникой.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская удивила поклонников неожиданным образом роковой соблазнительницы из фильмов нуар. Томная брюнетка эффектно накрашена и одета в черное. На ней то ли миниплатье, то ли сорочка с глубоким декольте, такие же черные чулки и туфли, а на руках черный маникюр.

Однако не лишенная чувства юмора, Настасья сделала акцент не на стиле, а на предметах быта. Артистка сфотографировалась в комнате с типично советским интерьером, которой явно требуется ремонт: старая деревянная стенка, дешевый линолеум, отсутствующие обои, а главное — маленький, но брутальный холодильник «Свияга».

«Сейчас модно среди звезд рассказывать о том, как бедно жилось в детстве. А что ты знаешь о холодильнике?» — пошутила автор поста.

Instagram @samburskaya

Большинство подписчиков предались воспоминаниям об имевшейся у них бытовой технике. Некоторые пошутили над актрисой в ответ.

«А ты звезда, Настасья?»

«Что ты знаешь о погребе вместо холодильника?»

«Хороший холодильник, надо брать!»

Но нашлись и те, кого не сбили с толку антураж из СССР и разговоры о приборах. Фолловеры увидели и отметили главное — на сколько хорошо удалась в кадре Самбурская.

«Боже, как это заставляет сердце биться чаще!»

«Что за прекрасный образ!

«Вы просто мечта!»

«Фото — бомба! Супер! Секси!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская в откровенном купальнике пленила мужчин.

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