«Чистый заказ»: Избитый оппонент Иркутского губернатора рассказал, кого подозревает в нападении на себя

Иркутский политик Сергей Угляница, которого жестоко избили неизвестные в гаражном кооперативе, в беседе с 5-tv.ru рассказал, кого он подозревает в нападении. Бывший депутат отметил, что у него много предположений о том, кто и по каким причинам нанес ему увечья.

«Откуда ноги растут — предположений много. В основном все крутится вокруг позиции Левченко к своей области. С моей точки зрения Сергей Георгиевич использует в своих корыстных интересах должность губернатора, и поэтому возникают не то чтобы конфликты, но, когда ему говоришь, что это не соответствует действительности, он не воспринимает. И окружение его — люди, которые недостойны занимать государственные посты, они просто грабят нашу область», — сказал Сергей Угляница.

Политик выразил предположение, что нападение произошло как раз из-за напряженной ситуации вокруг позиции иркутского губернатора. Сергей Угляница считает, что случившееся — чистый заказ.

«В связи с этой напряженной ситуацией, которая случилась вокруг позиции Левченко, я думаю произошло это событие. Кто-то кого-то подослал, потому что его поддерживают разноплановые политики, которые имеют неоднозначную репутацию, которые могут и „заказать“ что угодно… Тут я вижу чистый „заказ“», — подчеркнул бывший депутат.

Журналисты иркутских СМИ отмечают, что Сергей Угляница всегда выделялся из толпы своей принципиальной позицией и борьбой за справедливость. В последнее время политик активно выражал критику в адрес губернатора и его окружения.

Политолог Галина Солонина предполагает, что нападение на Сергея Угляницу имеет под собой политический подтекст. Бывший депутат буквально на днях предъявил ряд претензий Сергею Левченко в довольно резкой форме.

«Трудно сказать, было ли это нападение акцией устрашения. Буквально на прошлой неделе Сергей выступил с резкой критикой в адрес губернатора, он предъявил претензии в том, что тот развалил партию КПРФ, что он не использует партийные ресурсы для управления областью. Выступил довольно резко. У них с Сергеем Левченко даже вышла перепалка. Не исключаю того, что какие-то люди, весьма серьезно поддерживающие Левченко, могли принять такое опрометчивое решение», — заявила Галина Солонина.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные зверски избили политика, критиковавшего губернатора Иркутской области.