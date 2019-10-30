Иркутский губернатор отреагировал на зверское избиение местного политика

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отреагировал на зверское избиение местного политика — своего оппонента Сергея Угляницу в Усолье-Сибирском. Глава региона выразил бывшему депутату сочувствие и пожелал скорейшего выздоровления.

Сергей Левченко отметил, что уважительно относится к тем, кто имеет собственную точку зрения и отстаивает ее.

«Сам тридцать лет в оппозиции, и на себе испытал разные методы давления и противостояния. Но то, что произошло с Сергеем Угляницей — это выходит за всякие рамки. Что касается попытки некоторых людей перевести это нападение в политическую плоскость, то еще раз подчеркну, как я говорил неоднократно, с политическими оппонентами мы боремся на избирательных участках. Сейчас рано говорить о причинах нападения, я уверен, следствие разберется», — сказал Сергей Левченко.

Глава Иркутской области подчеркнул, что уже дал указание тщательно и объективно провести расследование инцидента и взял ситуацию под личный контроль.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитый оппонент Иркутского губернатора рассказал, кого подозревает в нападении на себя.