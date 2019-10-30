  1. Пятый канал
  4. Иркутский губернатор отреагировал на зверское избиение местного политика

Иркутский губернатор отреагировал на зверское избиение местного политика

, 11:22 1 121

Сергей Левченко прокомментировал нападение на бывшего депутата Сергея Угляницу.

Фото: 5-tv.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отреагировал на зверское избиение местного политика — своего оппонента Сергея Угляницу в Усолье-Сибирском. Глава региона выразил бывшему депутату сочувствие и пожелал скорейшего выздоровления.

Сергей Левченко отметил, что уважительно относится к тем, кто имеет собственную точку зрения и отстаивает ее.

«Сам тридцать лет в оппозиции, и на себе испытал разные методы давления и противостояния. Но то, что произошло с Сергеем Угляницей — это выходит за всякие рамки. Что касается попытки некоторых людей перевести это нападение в политическую плоскость, то еще раз подчеркну, как я говорил неоднократно, с политическими оппонентами мы боремся на избирательных участках. Сейчас рано говорить о причинах нападения, я уверен, следствие разберется», — сказал Сергей Левченко.

Глава Иркутской области подчеркнул, что уже дал указание тщательно и объективно провести расследование инцидента и взял ситуацию под личный контроль.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитый оппонент Иркутского губернатора рассказал, кого подозревает в нападении на себя.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

12:42
Видео: бесплатная выдача «Клобазама» для тяжелобольных детей началась в Москве
12:30
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
12:16
Соседка Губина считает, что его подкосила смерть родителей
12:10
Подозреваемые в нападении на иркутского политика попали на видео
12:04
Студенты проломили череп мужчине в центре Петербурга
11:42
14-летний подросток устроил стрельбу в пол в столичной школе

Сейчас читают

Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев