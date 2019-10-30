Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса, авто и машины МЧС

В результате столкновения автобуса, легковушки и автомобиля МЧС ранения получили 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Авария произошла на проспекте Мира 30 октября.
Сообщается, что пожарная машина ехала с включенными проблесковыми маячками на вызов.
В ДТП также участвовали маршрутка № 14 и иномарка Nissan.
О состоянии пострадавших пока информации нет.
Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах этого происшествия.
Ранее 5-tv.ru публиковал аварию с участием автобуса и фуры в Ленинградской области.