Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса, авто и машины МЧС

В результате столкновения автобуса, легковушки и автомобиля МЧС ранения получили 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла на проспекте Мира 30 октября.

Сообщается, что пожарная машина ехала с включенными проблесковыми маячками на вызов.

В ДТП также участвовали маршрутка № 14 и иномарка Nissan.

О состоянии пострадавших пока информации нет.

Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал аварию с участием автобуса и фуры в Ленинградской области.