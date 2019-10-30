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«Лейблы уже не имеют смысла»: Фаворская высказалась о роспуске артистов MALFA

, 14:51 Эксклюзивное интервью 676

Экс-солистка группы SEREBRO поддержала решение Максима Фадеева разорвать контракты музыкантов с продюсерским центром.

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Фото, видео: Instagram @favlav, 5-tv.ru

Певица Полина Фаворская прокомментировала 5-tv.ru объявление Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми музыкантами MALFA. Ранее продюсер выложил известие об этом на YouTube.

В своем видеообращении артист указал, что хочет изменить внутренний посыл компании. Его будущий проект уменьшится, станет эксклюзивным и очень дорогим. Обновленная MALFA будет работать, по меньшей мере, с одним музыкантом в год.

«Конечно, это грустно, когда все распадается. Но я надеюсь, они сделают что-то новое. Что все получится, все будет хорошо», — сказала на этот счет Фаворская.

Певица уточнила, что сама уже не имеет отношения к продюсерскому центру. Она ушла оттуда и занята собственным проектом. По мнению экс-солистки группы SEREBRO, позиция Фадеева вполне обоснована.

«Мне кажется, что лейблы в привычном виде уже не имеют смысла. Все ушло на цифровые площадки. Для музыкантов нет проблем самим загружать песни в ITunes и самим продвигаться. Поэтому мне понятно решение Максима Александровича», — поделилась звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фаворская в полупрозрачном купальнике свела мужчин с ума.

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