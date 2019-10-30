Список погибших при страшном пожаре в Ленобласти, унесшем жизни 5 человек

Пять человек сгорели в жутком пожаре в садоводстве «Полиграфмаш» в деревне Васкелово Ленинградской области. 5-tv.ru публикует список погибших.
- Федор И. (восемь лет);
- Николай И. (пять лет);
- Софья И. (два с половиной года);
- Павел М. (1961-го года рождения);
- Нина М. (1934-го года рождения).
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Они устанавливают все обстоятельства пожара.
Как писал 5-tv.ru, сообщение о пожаре в садоводстве в Ленобласти поступило в экстренные службы рано утром 30 октября. Ликвидировать возгорание удалось за короткое время. Однако под завалами обнаружили тела пяти человек.