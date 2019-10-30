Список погибших при страшном пожаре в Ленобласти, унесшем жизни 5 человек

Пять человек сгорели в жутком пожаре в садоводстве «Полиграфмаш» в деревне Васкелово Ленинградской области. 5-tv.ru публикует список погибших.

Федор И. (восемь лет); Николай И. (пять лет);

Софья И. (два с половиной года); Павел М. (1961-го года рождения); Нина М. (1934-го года рождения).

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Они устанавливают все обстоятельства пожара.

Как писал 5-tv.ru, сообщение о пожаре в садоводстве в Ленобласти поступило в экстренные службы рано утром 30 октября. Ликвидировать возгорание удалось за короткое время. Однако под завалами обнаружили тела пяти человек.