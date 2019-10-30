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  4. Список погибших при страшном пожаре в Ленобласти, унесшем жизни 5 человек

Список погибших при страшном пожаре в Ленобласти, унесшем жизни 5 человек

, 15:52 Видео 1 049

Среди жертв — трое детей. Самому старшему из них было восемь лет.

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Фото, видео: mchs.gov.ru, СК РФ

Пять человек сгорели в жутком пожаре в садоводстве «Полиграфмаш» в деревне Васкелово Ленинградской области. 5-tv.ru публикует список погибших.

  1. Федор И. (восемь лет);
  2. Николай И. (пять лет);
  1. Софья И. (два с половиной года);
  2. Павел М. (1961-го года рождения);
  3. Нина М. (1934-го года рождения).

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Они устанавливают все обстоятельства пожара.

Как писал 5-tv.ru, сообщение о пожаре в садоводстве в Ленобласти поступило в экстренные службы рано утром 30 октября. Ликвидировать возгорание удалось за короткое время. Однако под завалами обнаружили тела пяти человек.

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