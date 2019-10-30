Пять человек сгорели при пожаре в садоводстве в Ленобласти

В жутком пожаре, который произошел в садоводстве «Полиграфмаш» в деревне Васкелово Ленинградской области, погибли пять человек. Как стало известно 78.ru, сообщение о пожаре поступило 30 октября в 6.10 утра по местному времени.

Спасатели, приехавшие на место происшествия сумели за короткое время ликвидировать возгорание, однако во время разбора завалов были обнаружены тела пятерых человек. Предположительно, погибла семья.

На месте происшествия работали 94-й и 104-й пожарно-спасательные части противопожарной службы Ленобласти.

Что стало причиной происшествия устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школа в поселке Карелии полностью сгорела в результате пожара.