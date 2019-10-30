Видео: мажор на Infiniti устроил «огненное» ДТП в Махачкале

Молодой водитель Infiniti не справился с управлением и врезался на большой скорости в столб, после чего автомобиль загорелся. Момент столкновения записала на видео уличная камера.

Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло рядом с домом № 22 на улице Гаджиева в ночь на 30 октября. Автомобилем управлял 24-летний житель Махачкалы. Также в машине находились два парня и две девушки возрастом от 23 до 26 лет.

Все, включая водителя, были в нетрезвом виде. При ударе о столб разбился спидометр — стрелка зафиксировалась на скорости 118 километров в час. На кадрах с моментом аварии видно, что после столкновения машина загорелась.

К счастью, в результате огненного ДТП никто не погиб. Водителя и пассажиров доставили в медучреждения Махачкалы с травмами различной степени тяжести. На месте аварии продолжают работать правоохранители.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места огненного ДТП на трассе «Дон». Там водитель не справился с управлением и поочередно столкнулся с двумя иномарками.