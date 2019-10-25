Опубликовано видео огненного ДТП на трассе «Дон»

Два человека погибли в страшной аварии на трассе «Дон» в Ростовской области. Люди заживо сгорели в салоне автомобиля. 5-tv.ru публикует первые кадры с места трагедии. Еще двое, в том числе ребенок, пострадали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и поочередно столкнулся с двумя иномарками. Автомобиль виновника аварии вспыхнул как спичка. Инсперкторы ГИБДД выясняют причины ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль в Кемерово на бешеной скорости сбил двух пешеходов на тротуаре.