СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в детском саду Ярославля

Уголовное дело по сообщениям СМИ об избиении ребенка в детском саду возбудили следственные органы Следственного комитета (СК) России по Ярославской области. Об этом 5-tv.ru сообщила старший помощник руководителя регионального отдела СК по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнила Гузовская.

Она добавила, что в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал 5-tv.ru, жестокое избиение девочки другими малышами произошло в детском саду № 236 в Ярославле. Происходящее снял на видео житель соседнего дома. Воспитательница наблюдала за дракой и долгое время никак не реагировала.