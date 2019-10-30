В Израиле подписали ордер на экстрадицию в США задержанного гражданина РФ

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер об экстрадиции гражданина РФ Алексея Буркова в США. 29-летний россиянин был арестован на выезде из еврейского государства в 2015 году по запросу Соединенных Штатов.

Органы американской юстиции подозревают задержанного в преступлениях в компьютерной сфере. Ему инкриминированы обвинения в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.

Экстрадиция Буркова рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. РФ также добивалась выдачи гражданина, однако Израиль игнорировал запросы российской стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соединенные Штаты потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина Александра К., который подозревается в мошенничестве.