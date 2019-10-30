  1. Пятый канал
  4. В Израиле подписали ордер на экстрадицию в США задержанного гражданина РФ

В Израиле подписали ордер на экстрадицию в США задержанного гражданина РФ

, 21:24 99

Соединенные Штаты обвиняют россиянина в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.

Фото: www.globallookpress.com

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер об экстрадиции гражданина РФ Алексея Буркова в США. 29-летний россиянин был арестован на выезде из еврейского государства в 2015 году по запросу Соединенных Штатов.

Органы американской юстиции подозревают задержанного в преступлениях в компьютерной сфере. Ему инкриминированы обвинения в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.

Экстрадиция Буркова рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. РФ также добивалась выдачи гражданина, однако Израиль игнорировал запросы российской стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соединенные Штаты потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина Александра К., который подозревается в мошенничестве.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

21:53
Стали известны имена погибших в страшном ДТП в Подмосковье
21:52
Правительство РФ утвердило индексы роста платежей за услуги ЖКХ на 2020 год
21:39
Бледанс в одном полотенце показала «место для султанских жен» — фото
21:36
Бросившего в росгвардейца бутылку Павла Новикова арестовали на два месяца
21:24
В Израиле подписали ордер на экстрадицию в США задержанного гражданина РФ
21:12
Подводная лодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву» — видео

Сейчас читают

Видео: Актриса Вележева скандалит с полицейскими на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев