Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Ухте

В детском саду Ухты (республика Коми) скончался пятилетний ребенок. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону, по факту трагического происшествия инициирована доследственная проверка.

«Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду», — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

Малыш умер во время тихого часа в детсаду № 11.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в детском саду Ярославля.