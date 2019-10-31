Денис Клявер признался, что обязан популярностью Лайме Вайкуле

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал об отношениях с Лаймой Вайкуле. Музыкант признался — именно исполнительнице нетленных треков «Вернисаж» и «Легкой джазовой походкой» дуэт обязан своей популярностью.

Клявер утверждает, что Лайма Вайкуле первой сделала шаг навстречу молодым певцам.

«Для нас это было неожиданно. Потому что мы только начинали. Лайма, всеми обожаемая, уважаемая, недосягаемая звезда, вдруг оказалась рядом с нами и сказала: „Ребята, вы классные, давайте работать вместе“», — поделился экс-участник музыкального коллектива.

По мнению музыканта, Лайма Вайкуле, в какой-то степени, выполняла функции продюсера для дуэта «Чай вдвоем». Певица даже договаривалась об участии юных исполнителей в телешоу.

«Она нас везде брала, во все телевизионные программы. Говорит: „Не буду петь одна. Мне это не интересно. С ребятами — да!“ » — поделился воспоминанием певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лайма Вайкуле и Максим Галкин «отожгли» на отдыхе в Юрмале.