  1. Пятый канал
  4. Денис Клявер признался, что обязан популярностью Лайме Вайкуле

Денис Клявер признался, что обязан популярностью Лайме Вайкуле

, 4:42 Видео 18

Певица всячески способствовала творческому успеху дуэта молодых исполнителей «Чай вдвоем».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал об отношениях с Лаймой Вайкуле. Музыкант признался — именно исполнительнице нетленных треков «Вернисаж» и «Легкой джазовой походкой» дуэт обязан своей популярностью.

Клявер утверждает, что Лайма Вайкуле первой сделала шаг навстречу молодым певцам.

«Для нас это было неожиданно. Потому что мы только начинали. Лайма, всеми обожаемая, уважаемая, недосягаемая звезда, вдруг оказалась рядом с нами и сказала: „Ребята, вы классные, давайте работать вместе“», — поделился экс-участник музыкального коллектива.

По мнению музыканта, Лайма Вайкуле, в какой-то степени, выполняла функции продюсера для дуэта «Чай вдвоем». Певица даже договаривалась об участии юных исполнителей в телешоу.

«Она нас везде брала, во все телевизионные программы. Говорит: „Не буду петь одна. Мне это не интересно. С ребятами — да!“ » — поделился воспоминанием певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лайма Вайкуле и Максим Галкин «отожгли» на отдыхе в Юрмале.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

5:28
Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая»
5:15
Устроившей дебош в самолете актрисе Вележевой грозит штраф
5:01
История Хэллоуина: как все начиналось
4:59
Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
4:42
Денис Клявер признался, что обязан популярностью Лайме Вайкуле
4:25
Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош

Сейчас читают

Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев