Штрафы за езду без ОСАГО вырастут в семь раз

Штрафы за езду без полиса ОСАГО могут вырасти в семь раз. Проект о внесении изменений в закон об автостраховании уже на рассмотрении в Госдуме.

Сейчас за отсутствие полиса водитель может заплатить 800 рублей. По мнению депутатов, штраф нужно приравнять к средней стоимости страховки. Это примерно пять тысяч рублей.

Ужесточение наказания сделает езду без полиса бессмысленной. Идею законотворцев полностью поддерживают и страховые компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страховщики увеличат стоимость ОСАГО за отказ ставить датчик слежения в авто.