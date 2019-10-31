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  4. Штрафы за езду без ОСАГО вырастут в семь раз

Штрафы за езду без ОСАГО вырастут в семь раз

, 8:59 Эфирная новость 152

Согласно законопроекту, находящемуся на рассмотрении в Госдуме, штраф должен приравняться к средней стоимости страховки. Это примерно пять тысяч рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Штрафы за езду без полиса ОСАГО могут вырасти в семь раз. Проект о внесении изменений в закон об автостраховании уже на рассмотрении в Госдуме.

Сейчас за отсутствие полиса водитель может заплатить 800 рублей. По мнению депутатов, штраф нужно приравнять к средней стоимости страховки. Это примерно пять тысяч рублей.

Ужесточение наказания сделает езду без полиса бессмысленной. Идею законотворцев полностью поддерживают и страховые компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страховщики увеличат стоимость ОСАГО за отказ ставить датчик слежения в авто. 

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