В России ищут компании, готовые предоставить прорывные инновационные разработки

На развитие высокотехнологичных и перспективных проектов малого бизнеса в России в этом году выделили 4, 5 миллиарда рублей. Государство ведет поиск компаний, готовых представить свои прорывные инновационные разработки. В Минэкономразвития разработан целый комплекс мер господдержки отечественного производителя — от финансовых вложений до налоговых льгот. Уже многие российские разработчики стали крупными игроками на рынке. Как работают бизнес-идеи увидела Екатерина Иванова.

Протез 21-го века, как последнее достижения медицины и робототехники. Специально написанная под него компьютерная программа. Аккумулятор. Детали для сложной конструкции печатают на 3D принтере.

Протезы для детей и взрослых эта компания производит уже на протяжении пяти лет. Среди заказчиков крупные медицинские центры, а также министерство труда и социальной защиты. А начиналось все как обычный стартап. Встать на ноги и занять свою нишу на отечественном рынке протезирования получилось благодаря мерам господдержки высокотехнологичного бизнеса.

«Наша компания является резидентом Сколково. Это налоговые льготы, это помощь экспертов, то есть, поддержка на уровне микрогрантов, в том числе финансовая. Например, на приобретение программного обеспечения, на защиту результатов интеллектуальной деятельности», — рассказывает исполнительный директор компании Руслан Бабинцев.

С мая этого года предприятия малого бизнеса получили дополнительные преференции: возможность взять льготный кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность. Механизм оказания господдержки был разработан Минэкономразвития.

«Мы поддерживаем инновационные проекты, которые обладают потенциалом коммерциализации. Мы пытаемся за счет государственного финансирования дорастить малый инновационный бизнес для того, чтобы они могли выполнять заказы крупного российского технологического бизнеса», — поясняет заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Андрей Микитась.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на развитие высокотехнологичных, перспективных проектов только в этом году выделено 4, 5 миллиарда рублей.

«Почему для нас важно именном малым компаниям уделять особое внимание в рамках нацпроекта? Потому что это компании, которые, как правило, быстро растут, которые показывают очень высокие результаты и у них есть значительный экспортный потенциал», — говорит заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Оставшиеся гранты объемом почти в миллиард рублей распределят до конца года. Государство продолжает поиск компаний, готовых представить прорывные инновационные разработки. Которые будут конкурентоспособны не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

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