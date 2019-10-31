Очевидцы сообщили о неисправности состава в петербургском метро. ЧП произошло утром 31 октября.

Поломка произошла на четвертой — «оранжевой» — ветке метрополитена Северной столицы. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы. По данным свидетелей инцидента, временно приостановлено движение составов на участке от станции «Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского». Информации о причинах ЧП и наличии пострадавших к данному времени нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сломанный состав остановил движение на синей ветке петербургского метрополитена.