«Космическая девушка»: племянница Ротару обнажила бедра в дерзком образе

Соня Кай, родственница певицы Софии Ротару, выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в дерзком образе. Она надела черные боди и чулки, открывающие бедра.

«Не позволяй проблемам давать тебе слабину! Будь уверенным и никогда не останавливайся», — подписала знаменитость снимок на украинском языке.

На фотографии племянница Ротару запечатлена в черном облегающем костюме, который украшен золотыми вставками в виде пластин от доспехов. В этом наряде Соня Кай стоит в позе, напоминающей робота.

Instagram @sonyakayofficial

Подписчики не обошли снимок стороной. Они написали комплименты в адрес родственницы Ротару, восхищаясь ее красотой, пишет Утро.ру.

«Богиня»;

«Черно-золотой, SUPER»;

«Очень красивая»;

«Космическая девушка»;

«Настоящая женщина-рыцарь», — гласят комментарии к посту Сони Кай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Софии Ротару начали переживать о состоянии артистки. Им показалось, что 72-летняя певица выглядит болезненно на одной из фотографий.