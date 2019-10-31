  1. Пятый канал
  4. «Космическая девушка»: племянница Ротару обнажила бедра в дерзком образе

«Космическая девушка»: племянница Ротару обнажила бедра в дерзком образе

, 11:28 Фото 84

Соня Кай выложила фото, на котором предстала в черном боди и чулках, украшенных золотыми вставками.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @sonyakayofficial

Соня Кай, родственница певицы Софии Ротару, выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в дерзком образе. Она надела черные боди и чулки, открывающие бедра.

«Не позволяй проблемам давать тебе слабину! Будь уверенным и никогда не останавливайся», — подписала знаменитость снимок на украинском языке.

На фотографии племянница Ротару запечатлена в черном облегающем костюме, который украшен золотыми вставками в виде пластин от доспехов. В этом наряде Соня Кай стоит в позе, напоминающей робота.

Instagram @sonyakayofficial

Подписчики не обошли снимок стороной. Они написали комплименты в адрес родственницы Ротару, восхищаясь ее красотой, пишет Утро.ру.

«Богиня»;

«Черно-золотой, SUPER»;

«Очень красивая»;

«Космическая девушка»;

«Настоящая женщина-рыцарь», — гласят комментарии к посту Сони Кай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Софии Ротару начали переживать о состоянии артистки. Им показалось, что 72-летняя певица выглядит болезненно на одной из фотографий.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

11:34
Пенсионер надругался над пятиклассницей в лифте в Подмосковье
11:28
«Космическая девушка»: племянница Ротару обнажила бедра в дерзком образе
11:19
Квартиру московской чиновницы обокрали на шесть миллионов рублей
11:12
Видео: «русская Кардашьян» в сексуальном кружевном белье похвасталась новым цветом волос
11:02
Где работают самые счастливые россияне — данные опроса
10:51
«Ролевые игры»: Овечкин с женой нарядились тренером и рефери

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» сразила мужчин фото в чулках и полупрозрачном лифе
Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев