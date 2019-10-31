«Задолженности нет»: Агент Гоши Куценко прокомментировала информацию о его долгах

Агент российского актера Гоши Куценко прокомментировала информацию о задолженности звезды. Ранее на сайте судебных приставов появилась информация, что долги артиста составляют порядка 700 тысяч рублей.

Представитель Куценко отметила, что свяжется с налоговой и попытается разобраться в этом вопросе. По ее словам, у актера никакой задолженности нет.

«Я сейчас связалась с нашим коллегой из налоговой. Они сейчас уточнят. У нас нет никакой задолженности естественно. Мы сейчас проверим эту информацию», — рассказала агент артиста Анастасия.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на сайт судебных приставов сообщал, что еще в 2015 Куценко задолжал 693 тысячи рублей. Позже к этой сумме прибавился штраф из ГИБДД в размере 500 рублей.