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  4. «Я выросла»: Лолита больше не интересуется «малолетками для одноразового удовольствия»

«Я выросла»: Лолита больше не интересуется «малолетками для одноразового удовольствия»

, 15:27 136

Певица описала черты мужчины, которого ищет после развода.

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Певица Лолита Милявская заявила, что больше не интересуется «малолетками». По словам артистки, они подходят только для «одноразового удовольствия», которого у нее было много.

Милявская рассказала, что уже готова к новой любви, несмотря на недавний развод. В этот раз она не будет давать шанса мужчинам, которые зарабатывают меньше ее.

«Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла!» — подчеркнула певица в интервью порталу «Собеседник.ru».

Она добавила, что сразу же представит всем своего нового мужчину, когда он появится. Пока артистка активно ходит на свидания с многочисленными поклонниками. Не исключила она и шестого замужества.

«Когда будет нормальный мужик, будет и свадьба! Хоть десять! Какая разница, сколько у тебя штампов в паспорте. Я ведь не ради браков встречаюсь!» — ответила Лолита на вопрос о возможном браке.

Пятым мужем 55-летней певицы был 44-летний теннисист Дмитрий Иванов. Они прожили вместе более девяти лет. 5-tv.ru сообщал, что судебное заседание по делу о разводе Лолиты Милявской состоялось 29 октября.

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