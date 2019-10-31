Память жертв авиакатастрофы над Синаем почтили в Петербурге

В России вспоминают жертв авиакатастрофы над Синаем. Четыре года назад в «Пулково» не приземлился самолет из Шарм-эль-Шейха. Тогда Петербург пережил настоящий шок. Аэробус взорвали террористы. Погибли 224 человека, включая 25 детей.

Этим утром в 7.14 — время, когда аэробус А321 пропал с радаров, в Свято-Троицком Измайловском соборе Северной столицы собрались те, кто потерял своих близких. Под сводами храма во время панихиды вспоминали имя каждого погибшего.

Память жертв самой крупной в истории отечественной авиации катастрофы почтили на Серафимовском кладбище. К мемориалу «Сложенные Крылья» люди несли цветы и свечи. Траурные мероприятия прошли и на Румболовой горе во Всеволожске. Там установлен монумент «Сад памяти». На гранитной плите увековечены имена всех жертв того рейса.

Трагедия произошла 31 октября 2015-го года. Самолет компании «Когалымавиа» вылетел из Египта. Спустя 23 минуты, на высоте дквять тысяч метров террористы взорвали борт. Символом трагедии стала маленькая Дарина — ей было всего десять месяцев. Снимок малышки, сделанный родителями в аэропорту, знают во всем мире. Девочку назвали «самым главным пассажиром» рейса 92-68.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК продолжает расследование теракта на борту самолета, упавшего над Синаем.