Леся Никитюк отправилась отдыхать на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, где нежится на солнечных пляжах в мини-бикини и делится впечатлениями со своими подписчиками в Instagram. На одном из фото Леся лежит в соблазнительной позе в крошечном купальнике с узенькими завязочками. Лицо закрывают пряди распущенных волос и большие солнечные очки.
«Если вы современный человек, то наверняка пашете как конь! Я — да! Пахайте на здоровье, но и не забывайте отдыхать», — подписала Никитюк селфи.
«Вау, действительно русалочка!»
«Как грациозно»
«Смелая!»
«Побереги психику рыбок!»
«Леся, супер, выглядишь просто очаровательна, грудь — супер!»
«Купальник как у Бузовой Ольги», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леся Никитюк развлекла интернет-публику, пририсовав себе в фотошопе пышные бедра, как у Кардашьян.