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  4. Леся Никитюк очаровывала поклонников русалочьими видео с пляжа Египта — видео

Леся Никитюк очаровывала поклонников русалочьими видео с пляжа Египта — видео

, 17:00 Видео 775

Звезда «Орла и Решки» нежится в мини-бикини на пляже и делится с соцсетями впечатлениями от отдыха.

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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк отправилась отдыхать на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, где нежится на солнечных пляжах в мини-бикини и делится впечатлениями со своими подписчиками в Instagram. На одном из фото Леся лежит в соблазнительной позе в крошечном купальнике с узенькими завязочками. Лицо закрывают пряди распущенных волос и большие солнечные очки.

«Если вы современный человек, то наверняка пашете как конь! Я — да! Пахайте на здоровье, но и не забывайте отдыхать», — подписала Никитюк селфи.

Instagram @lesia_nikituk

В другой раз 31-летняя телеведущая выложила коротенький ролик, на котором в этом же откровенном купальнике и с распущенными волосами плавает под водой с маской среди рыб и кораллов. Поклонники в комментариях не скупятся на комплименты.

«Вау, действительно русалочка!»

«Как грациозно»

«Смелая!»

«Побереги психику рыбок!»

«Леся, супер, выглядишь просто очаровательна, грудь — супер!»

«Купальник как у Бузовой Ольги», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леся Никитюк развлекла интернет-публику, пририсовав себе в фотошопе пышные бедра, как у Кардашьян.

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