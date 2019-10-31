Мег Райан разорвала помолвку с Джоном Мелленкампом

Мег Райан внезапно разорвала помолвку с Джоном Мелленкампом, сообщает 7days.ru. На церемонии вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе актриса появилась без кольца, которое ей подарил бойфренд.

Слухи о помолвке 57-летней актрисы с 68-летним рок-музыкантом появились еще в ноябре прошлого года, но отношения так и не закончились свадьбой. По словам друзей, инициатива о расставании была со стороны Мег. Сама актриса никак не прокомментировала информацию.

После трех лет отношений пара в первый раз рассталась в 2014 году, во второй — в 2015. После этого Джон Мелленкамп прожил целый год с другой женщиной — моделью Кристи Бринкли. Однако потом Мег все же приняла его обратно и в 2018 году они объявили о помолвке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита больше не интересуется «малолетками для одноразового удовольствия».