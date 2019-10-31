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  4. Фото убитого злоумышленником ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Фото убитого злоумышленником ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

, 16:42 Фото 548

Трагедия разыгралась среди бела дня, когда малыши спали.

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Фото, видео: ВКонтакте @nao24, 5-tv.ru

Появилось фото шестилетнего мальчика, по версии следствия, убитого 36-летним мужчиной в детском саду в Нарьян-Маре. По предварительным данным, преступник, стоящий на учете у нарколога, ворвался в детсад во время «тихого часа» с ножом и ударил в шею спящего малыша, который скончался от кровопотери.

Преступник заявил, что принял мальчика за демона. Во время обысков у него дома был обнаружен график работы детского учреждения, списки групп и прочие детали о детсаде.

Социальные сети

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 36-летний подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Ханты-Мансийском автономном округе задержан. По данным СКР, в городе Нарьян-Мар мужчина причинил смертельное ножевое ранение ребенку во время «тихого часа». Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве малолетнего.

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