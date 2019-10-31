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Принял за демона: подозреваемый в убийстве малыша в детсаду Нарьян-Мара о произошедшем

, 16:27 5 537

Шестилетний малыш был убит во время «тихого часа» ударом ножа в шею.

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Фото, видео: ВКонтакте @nao24, 5-tv.ru

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре задержан и дает показания. Он утверждает, что у него были галлюцинации в момент убийства, и он принял спящего ребенка за демона или чудовище, и потому ударил ножом.

Уже известно имя предполагаемого убийцы — это 36-летний Поздеев Денис.

Как стало известно 5-tv.ru, у задержанного дома при обыске нашли записки с информацией про распорядок дня этого детского сада, состав групп, и прочее.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото подозреваемого в чудовищном преступлении.

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