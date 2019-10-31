Глава Следкома направил криминалистов на место убийства мальчика в детсаду в НАО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в город Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, где в детском саду мужчина убил шестилетнего ребенка, криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, данное дело взято Бастрыкиным на личный контроль.

С детьми и родителями детского учреждения работают психологи.

Леденящая кровь трагедия разыгралась в четверг, 31 октября, в детском саду «Сказка» в столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре. Мужчина во время тихого часа беспрепятственно проник в помещение и нанес смертельный удар ножом шестилетнему мальчику, от которого тот скончался на месте.

Позже подозреваемый в убийстве объяснил полицейским свои действия «галлюцинациями». Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержанного.