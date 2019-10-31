Видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Мужчина причинил смертельное ножевое ранение мальчику во время «тихого часа».

На данный момент предполагаемый виновник преступления задержан. Обвинения предъявлены 36-летнему местному жителю Денису Поздееву. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» второй части статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Прокуратура Ненецкого автономного округа начала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Поздеева были обнаружены листовки с информацией про детский сад, где он совершил убийство. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были галлюцинации.