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  4. Беглов по итогам заседания Госсовета: «Надо укреплять первичное звено медицины»

Беглов по итогам заседания Госсовета: «Надо укреплять первичное звено медицины»

, 21:18 Эксклюзивное интервью 85

В Калининградской области президент РФ Владимир Путин обсудил с участниками совещания проблемы здравоохранения в регионах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool

Губернатор города на Неве Александр Беглов по итогам заседания Государственного совета с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в четверг, 31 октября, в Светлогорске в Калининградской области рассказал о необходимости укрепления первичного звена здравоохранения.

«Прежде всего, надо укреплять первичное звено, надо заниматься реконструкцией, добавлять заработную плату, закреплять молодых специалистов и ряд других вопросов. Они непростые, сложные, потому что каждый регион имеет свою специфику. Для сельских регионов есть своя специфика, у городов-мегаполисов — другая», — сказал градоначальник.

На прошедшем совещании президент РФ Владимир Путин поднял тему доступности и качества медицины в регионах. В частности, речь шла о поликлиниках, амбулаториях и районных больницах, которыми сегодня недовольны более 60% граждан.

Ранее Александр Беглов рассказал о введении «бережливых» стандартов в поликлиниках — в частности, ожидание врача не должно превышать пяти минут.

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