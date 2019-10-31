Беглов по итогам заседания Госсовета: «Надо укреплять первичное звено медицины»

Губернатор города на Неве Александр Беглов по итогам заседания Государственного совета с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в четверг, 31 октября, в Светлогорске в Калининградской области рассказал о необходимости укрепления первичного звена здравоохранения.
На прошедшем совещании президент РФ Владимир Путин поднял тему доступности и качества медицины в регионах. В частности, речь шла о поликлиниках, амбулаториях и районных больницах, которыми сегодня недовольны более 60% граждан.
Ранее Александр Беглов рассказал о введении «бережливых» стандартов в поликлиниках — в частности, ожидание врача не должно превышать пяти минут.