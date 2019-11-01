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  4. «Вот это секс!»: Экс-солистка «Тутси» позирует топлес — фото

«Вот это секс!»: Экс-солистка «Тутси» позирует топлес — фото

, 6:43 Фото 115

Настя Крайнова выложила в сеть новый откровенный снимок.

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Фото, видео: Instagram @nastyakraynova_

Бывшая солистка группы «Тутси» Настя Крайнова в своем аккаунте в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок. На фото 36-летняя знаменитость позирует вполоборота топлес в приспущенном до пояса боди и пронзительно смотрит вдаль. Рукой, на которой надета вратарская перчатка, финалистка «Фабрики звезд» прикрывает грудь.

«А я на футбол! Но не переживайте, оделась я тепло… пуховичек, ботики и так далее… но в ленту жаришки…», — написала в своем посте Настя Крайнова.

Instagram @nastyakraynova_

Подписчики одной из ярких представительниц музыкального цеха шоу-бизнеса оценили ее новое «горячее» фото и в комментариях оставили не один десяток восторженных комплиментов. Некоторые пользователи отдельно отметили соблазнительную «пятую точку» певицы.

«Воу, полегче»;

«Вот это секс»;

«Боже! Как прекрасна! Девушка огонь»;

«Сладкий орешек»;

«Настька, ты огонь!» — отмечают фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-солистка «Тутси» Настя Крайнова зажгла в деревне.

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