«Джакузи и река просекко!» Экс-солистка «Тутси» зажгла в деревне

Яркая участница «Фабрики звезд» и экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова отпраздновала день рождения одной из подруг в элитном подмосковном SPA. Певица опубликовала в Instagram снимки с вечеринки. На фото толпа девушек в откровенных купальниках пьет шампанское ночью прямо в джакузи. «Горячие» кадры взбудоражили подписчиков исполнительницы в соцсети.

«Давно я так душевно не отдыхала! Все как я люблю: свежий воздух, загород, веранда, джакузи и веселая компания! Вот так я давненько не дурила. Дурацкие шутки и река просекко. Одним словом — шок-контент!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @nastyakraynova_

Поклонники 36-летней Насти Крайновой восхитились соблазнительными кадрами с отдыха любимицы. Фанаты отметили, что подруги певицы ей под стать — все девушки на тусовке, как на подбор: красивые, стройные, ухоженные.

«Бомбита!»

«Эротики!»

«Красавица и девчонки все классные — огонь!»

«Волшебные девочки!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая солистка группы «Тутси» взбудоражила подписчиков.