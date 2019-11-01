«Сотрясание воздуха»: Захарова оценила требование НАТО вернуть Крым Украине

Представитель МИД России Мария Захарова назвала лишенными смысла требования Североатлантического Альянса вернуть Крым Незалежной и разрешить нахождение на полуострове международных наблюдателей.

«Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна», — заявила Захарова в интервью URA.RU.

По словам дипломата, она считает нужным обращать внимание на каждое требование НАТО. При этом Мария Захарова добавила, что в будущем МИД РФ сделает официальное заявление по данному требованию Альянса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом.