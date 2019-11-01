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  4. «Сотрясание воздуха»: Захарова оценила требование НАТО вернуть Крым Украине

«Сотрясание воздуха»: Захарова оценила требование НАТО вернуть Крым Украине

, 5:28 Видео 34

В Североатлантическом Альянсе снова заговорили о нарушении законов международного права.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia, Creativ Studio Heinemann, Server Amzayev, Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Представитель МИД России Мария Захарова назвала лишенными смысла требования Североатлантического Альянса вернуть Крым Незалежной и разрешить нахождение на полуострове международных наблюдателей.

«Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна», — заявила Захарова в интервью URA.RU.

По словам дипломата, она считает нужным обращать внимание на каждое требование НАТО. При этом Мария Захарова добавила, что в будущем МИД РФ сделает официальное заявление по данному требованию Альянса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом.

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