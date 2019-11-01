В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Обращение НАТО к РФ с требованием передать Украине контроль над Крымом в Госдуме посчитали вмешательством во внутренние дела России.

Как заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, иностранным политикам не стоит забывать, что Крым перешел в состав России по результатам волеизъявления подавляющего большинства населения полуострова.

«Что касается первой части заявления, то это мы расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошел в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», — подчеркнул Морозов.

Говоря о призыве Альянса пустить в Крым международные наблюдательные организации, парламентарий также отметил, что в процессе референдума на территории полуострова никаких препон международным наблюдателям не выставляли.

«И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — резюмировал Морозов.

Ранее на Украине заявили, что готовы к переговорам с Россией о возвращении Крыма. Как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко сообщила о готовности Киева к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета государства над полуостровом.