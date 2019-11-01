На ледовой арене в Петербурге ожили персонажи самой романтичной сказки Пушкина. Руслан и Людмила встали на коньки. Волшебство создают восемь тонн декораций, а звезды фигурного катания творят настоящие чудеса на льду.



Идея постановки принадлежит нашей признанной фигуристке Татьяне Навке, она же и исполняет главную роль. Ледовое шоу будет идти несколько дней.

Ян Воскресенский поделился впечатлениями.

По другому на родине первой пушкинской поэмы это шоу и не могли начать. «Руслан и Людмила» — сказка, которую помнят с детства, потому в постановке старались не сильно отклоняться от канонического сюжета. Но вот на коньки этих героев еще никто не ставил.



Сказочные события происходят не только на катке. Волшебный мир занимает все пространство ледовой арены. Роскошные замки, страшные леса, таинственные горы, чтобы соорудить все это, в Петербурге привезли восемь тонн декораций.

Это первое шоу, которое задумала Татьяна Навка. Идея перенести пушкинскую сказку на лед появилась после рождения младшей дочери.

«Читая дочери сказку „Руслан и Людмила“, я поняла что-то самое произведение, которое мне захотелось увидеть на льду. Его никогда никто еще не делал, не ставил. Это и явилось, наверное, самым решающим фактором», — говорит генеральный продюсер шоу, заслуженный мастер спорта РФ Татьяна Навка.

Она же исполняет и главную роль. Так что Людмила совершает невероятные трюки. И на льду, и даже в воздухе.

В основных ролях здесь одни чемпионы. У Петра Чернышева первые победы были еще на ленинградском льду. Теперь он вернулся в родной город, чтобы оказаться в сказке.

«Здесь очень приятно кататься, потому что понимаешь, что зритель по-настоящему оценивает ту работу, которую профессионалы делают», — уверен Петр Чернышев.

Но зрителям приходится следить не только за пируэтами ледовых призеров. Зрелищные технологии здесь во всем — от полудрагоценных камней, которые сияют на костюмах, до передвижных платформ и фейерверков.

Сказочное пространство меняется вслед за сюжетом. Отражая сценический свет, лед превращается то в пламя, то в болотные топи.

Звездный статус ледового мюзикла поддерживают и звездные голоса. Черномор заговорил и запел голосом Филиппа Киркорова. Седой карлик с бесконечной бородой — теперь это тоже он.

Король эстрады не мог довольствоваться закадровой ролью. И хоть мельком, но появился и лицом тоже. Декорации с сюрпризом, неожиданные мотивы и внезапные повороты, впрочем, не отвлекают от любовной истории со счастливым концом. И дуб зеленый по- прежнему растет у Лукоморья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четырехлетняя дочь Татьяны Навки Надя пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием.