Экс-мэр Киселевска убит в собственном доме в Кемеровской области

Экс-руководитель города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев был убит в своем доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Лаврентьев убит в собственном доме сегодня ночью. Одного из нападавших на него он (Лаврентьев — прим.ред.)убил сам из пистолета», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Между тем Интерфакс-Сибирь уточняет, что убийство произошло в доме Лавреньева в поселке Верх-Чумыш.

Как стало известно 5-tv.ru, Лаврентьев скончался от огнестрельного ранения в грудь и живот.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди них — ограбление и бизнес-интересы.

Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска в период с 2013 по 2018 годы.