«Не все зависит от организаторов»: штрафовать ли шоураннеров за срыв выступлений

Алла Рид: организаторы не всегда виноваты в отмене концерта

Организаторы не всегда виноваты в отмене концерта, поэтому вводить обязательные штрафы для них неправильно. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась певица Алла Рид.

«Смотрите, мы живем в эпоху форс-мажора… И я думаю, что отмененный концерт — это не самое страшное, что может произойти… Не все зависит от организаторов», — сказала артистка.

Рид напомнила, что сейчас мир находится в состоянии глобальной нестабильности, когда точно не известно, чего ждать на следующий день.

Поэтому идея штрафовать шоураннеров за любой несостоявшийся концерт — это «странная история», считает певица.

«Любой продюсер, он рискует, и все, что угодно, может произойти — это и санкции, и различные какие-то политические причины, поэтому, ну, мне кажется, это жестко», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что организатор концертов рэпера Канье Уэста подтвердил отмену его шоу в Петербурге.

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