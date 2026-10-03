«Не все зависит от организаторов»: штрафовать ли шоураннеров за срыв выступлений
В Госдуме рассматривают идею ужесточить ответственность площадок за отмененные мероприятия.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Алла Рид: организаторы не всегда виноваты в отмене концерта
Организаторы не всегда виноваты в отмене концерта, поэтому вводить обязательные штрафы для них неправильно. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась певица Алла Рид.
«Смотрите, мы живем в эпоху форс-мажора… И я думаю, что отмененный концерт — это не самое страшное, что может произойти… Не все зависит от организаторов», — сказала артистка.
Рид напомнила, что сейчас мир находится в состоянии глобальной нестабильности, когда точно не известно, чего ждать на следующий день.
Поэтому идея штрафовать шоураннеров за любой несостоявшийся концерт — это «странная история», считает певица.
«Любой продюсер, он рискует, и все, что угодно, может произойти — это и санкции, и различные какие-то политические причины, поэтому, ну, мне кажется, это жестко», — подытожила она.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что организатор концертов рэпера Канье Уэста подтвердил отмену его шоу в Петербурге.
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