«Не все зависит от организаторов»: штрафовать ли шоураннеров за срыв выступлений

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 34 0

В Госдуме рассматривают идею ужесточить ответственность площадок за отмененные мероприятия.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алла Рид: организаторы не всегда виноваты в отмене концерта

Организаторы не всегда виноваты в отмене концерта, поэтому вводить обязательные штрафы для них неправильно. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась певица Алла Рид.

«Смотрите, мы живем в эпоху форс-мажора… И я думаю, что отмененный концерт — это не самое страшное, что может произойти… Не все зависит от организаторов», — сказала артистка.

Рид напомнила, что сейчас мир находится в состоянии глобальной нестабильности, когда точно не известно, чего ждать на следующий день.

Поэтому идея штрафовать шоураннеров за любой несостоявшийся концерт — это «странная история», считает певица.

«Любой продюсер, он рискует, и все, что угодно, может произойти — это и санкции, и различные какие-то политические причины, поэтому, ну, мне кажется, это жестко», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что организатор концертов рэпера Канье Уэста подтвердил отмену его шоу в Петербурге.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

14:49
Отец убил двоих близнецов и покончил с собой: полиция выясняет обстоятельства
14:48
Родители даже не замечают: что может угрожать ребенку в игровой комнате
14:36
Стала известна личность напавшего на конвой ФСИН в Кабардино-Балкарии
14:32
Машина времени: как через телескоп увидеть прошлое космоса
14:26
«Дополнение к мужчине»: почему в кино и театре мало интересных ролей для актрис
14:15
«Мужской фактор — 50%»: как привычки мужчины мешают паре стать родителями

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Скончался в 6:45 утра»: когда пройдут похороны Анатолия Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня