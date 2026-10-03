Машина времени: как через телескоп увидеть прошлое космоса

Астрономия — единственная наука, в которой в принципе невозможно увидеть настоящее, только прошлое. Даже человека, стоящего рядом, мы наблюдаем с крошечной задержкой: свету нужно время, чтобы пройти от его носа до наших глаз. Просто эти наносекунды мы не замечаем.

А теперь представим галактику в десяти миллиардах световых лет от Земли. Возможно, в том виде, в котором мы ее видим, ее уже давно не существует. Получается парадокс: чем дальше смотрит телескоп, тем глубже он заглядывает в прошлое Вселенной.

Почему мы не можем увидеть космос таким, какой он есть прямо сейчас? Как ученые измеряют расстояния от Земли до звезд и галактик? И что еще можно разглядеть в небе? Ответы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Как увидеть МКС с Земли

www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

Международная космическая станция — самый крупный объект на орбите в истории. Масса — 420 тонн, а площадь жилых помещений сравнима с футбольным полем. И чтобы увидеть ее с Земли, не нужны телескопы.

«Это будет один из самых ярких небесных объектов. Если вы знаете расписание, когда она должна появиться на небе, то с большой вероятностью вы ее увидите, сразу поймете, что это она», — рассказал научный руководитель частной обсерватории Станислав Короткий.

Секрет такой яркости станции — огромные солнечные батареи. Они работают как гигантские зеркала и отражают свет нашей главной звезды. Полный оборот вокруг Земли МКС совершает всего за 90 минут. За сутки космонавты на борту наблюдают 16 рассветов и 16 закатов.

«МКС вращается вокруг нашей планеты со скоростью восемь километров в секунду. Высота орбиты МКС постоянно регулируется, но в среднем она составляет около 400 километров над поверхностью нашей планеты», — добавил эксперт.

Что можно разглядеть на Солнце

www.globalloopkress.com/IMAGO/Rene Traut

Крупнейший специализированный солнечный телескоп в мире работает на Гавайях. Его зеркало — четыре метра в диаметре. В августе 2026 года он сделал самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений.

«В телескопе, смотря на Солнце, можно наблюдать солнечные пятна на ее поверхности. Грануляцию (зернистый рисунок на поверхности звезды, похожий на множество мелких ячеек. Он возникает из-за движения раскаленной плазмы: горячее вещество поднимается вверх, остывает и снова опускается. — Прим. ред.).

А также протуберанцы (огромные выбросы раскаленной плазмы, которые поднимаются над поверхностью Солнца и образуют гигантские дуги и петли. — Прим. ред.) и вспышки на поверхности Солнца», — рассказал старший научный сотрудник НИИ многопроцессорных вычислительных систем, астроном-любитель Максим Хисамутдинов.

Как увидеть звездный дождь

www.globallookpress.com/NASA

Самый мощный зарегистрированный метеорный поток в истории — Леониды — произошел в ноябре 1833 года. Люди видели до 240 тысяч вспышек в час.

Сегодня для наблюдения звездных дождей используют самолеты. Главный плюс — полная независимость от погоды. Стоить билет на трехчасовой астро-рейс может сотни тысяч рублей.