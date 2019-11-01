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  4. Власти Киселевского округа отреагировали на смерть экс-мэра

Власти Киселевского округа отреагировали на смерть экс-мэра

, 6:32 127

Бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был застрелен в ночь на пятницу в собственном доме.

Фото: пресс-служба АКО

Шокирующее убийство недавно ушедшего с поста мэра города Киселевска Сергея Лавреньева не оставило равнодушным бывших коллег экс-чиновника. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города, в Киселевске готовы помочь с организацией похорон Сергея Лаврентьева.

«Город готов помочь в организации похорон, мы пока не знаем позицию родственников», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Киселевска.

По словам представителя мэрии города, близкие экс-мэра пока не сообщили о своих пожеланиях с этим траурным мероприятием, с родственниками убитого экс-руководителя Киселевска работают специалисты администрации

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев был убит в своем доме в ночь на пятницу.

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