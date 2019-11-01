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  4. Помолодела на 20 лет: в сети обсуждают фото Алики Смеховой в купальнике

Помолодела на 20 лет: в сети обсуждают фото Алики Смеховой в купальнике

, 8:00 Фото 226

Фанаты не поверили своим глазам — на снимке 51-летняя знаменитость выглядела совсем юной.

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Фото, видео: Instagram @alika_smekhova

Алика Смехова порадовала подписчиков в Instagram фото из отпуска. Актриса отдыхает в Железноводске, городе-курорте Кавказских Минеральных Вод. На снимке звезда в черном купальнике с откровенной полупрозрачной зоной декольте позирует в бассейне. Сверкающая вода, яркое солнышко, греющее артистку — теплая атмосфера фотографии передалась фанатам.

«В Москве временами снег, а в Железноводске временами солнце», — подписала пост знаменитость.

Instagram @alika_smekhova

Огромное количество поклонников 51-летней Алики Смеховой были ошеломлены произошедшими с кумиром изменениями. По словам фанатов, актриса помолодела, минимум, на 20 лет. Стройная, подтянутая, сексуальная звезда спровоцировала пользователей соцсети на множество восхищенных комментариев.

«Лет на 30 выглядите»;

«Время побежало вспять»;

«О боже. Это в каком году?!»

«В живой воде купаетесь. Все молодеете!»

«А источники волшебные! Совсем юной стали!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алика Смехова разожгла фантазию поклонников.

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