Помолодела на 20 лет: в сети обсуждают фото Алики Смеховой в купальнике

Алика Смехова порадовала подписчиков в Instagram фото из отпуска. Актриса отдыхает в Железноводске, городе-курорте Кавказских Минеральных Вод. На снимке звезда в черном купальнике с откровенной полупрозрачной зоной декольте позирует в бассейне. Сверкающая вода, яркое солнышко, греющее артистку — теплая атмосфера фотографии передалась фанатам.

«В Москве временами снег, а в Железноводске временами солнце», — подписала пост знаменитость.

Instagram @alika_smekhova

Огромное количество поклонников 51-летней Алики Смеховой были ошеломлены произошедшими с кумиром изменениями. По словам фанатов, актриса помолодела, минимум, на 20 лет. Стройная, подтянутая, сексуальная звезда спровоцировала пользователей соцсети на множество восхищенных комментариев.

«Лет на 30 выглядите»;

«Время побежало вспять»;

«О боже. Это в каком году?!»

«В живой воде купаетесь. Все молодеете!»

«А источники волшебные! Совсем юной стали!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алика Смехова разожгла фантазию поклонников.