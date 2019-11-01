Помолодела на 20 лет: в сети обсуждают фото Алики Смеховой в купальнике

Алика Смехова порадовала подписчиков в Instagram фото из отпуска. Актриса отдыхает в Железноводске, городе-курорте Кавказских Минеральных Вод. На снимке звезда в черном купальнике с откровенной полупрозрачной зоной декольте позирует в бассейне. Сверкающая вода, яркое солнышко, греющее артистку — теплая атмосфера фотографии передалась фанатам.
«В Москве временами снег, а в Железноводске временами солнце», — подписала пост знаменитость.
Огромное количество поклонников 51-летней Алики Смеховой были ошеломлены произошедшими с кумиром изменениями. По словам фанатов, актриса помолодела, минимум, на 20 лет. Стройная, подтянутая, сексуальная звезда спровоцировала пользователей соцсети на множество восхищенных комментариев.
«Лет на 30 выглядите»;
«Время побежало вспять»;
«О боже. Это в каком году?!»
«В живой воде купаетесь. Все молодеете!»
«А источники волшебные! Совсем юной стали!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алика Смехова разожгла фантазию поклонников.