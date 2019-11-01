Стали известны подробности убийства экс-мэра Киселевска

Стали известны подробности убийства экс-мэера Киселевска Сергея Лаврентьева, застреленного в своем доме в поселке Верх-Чумыш Кемеровской области.

Как сообщает агентство Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Кузбассу, накануне вечером жена Лавреньева заметила на территории, примыкающей к дому силуэты двух человек и мелькание луча света. Женщина рассказала об этом мужу. После этого Лавреньев взял ружье и вышел на улицу.

По данным следствия, вскоре супруга экс-чиновника услышала выстрелы, выбежав во двор она обнаружила тела супруга и еще одного неизвестного.

«Отрабатываются все версии, основная — разбойное нападение. Убитый мужчина приехал из соседнего города, ему около 40 лет», — цитирует агентство представителя пресс-службы регионально СКР.

По предварительной информации, Лаврентьев убил вероятного злоумышленника выстрелом в область грудной клетки. Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего, среди них — пересечение бизнес-интересов.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти Киселевского округа отреагировали на смерть экс-мэра.