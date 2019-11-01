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  4. Опубликованы фото и видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Опубликованы фото и видео с места убийства экс-мэра Киселевска

, 8:44 Видео 107

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства бывшего градоначальника.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; СК РФ

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту убийства бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Правоохранители также опубликовали фото и видео с места преступления.

СК РФ

По версии следствия, убийство произошло 31 октября около 23 часов 40 минут по местному времени (19:40 мск — Прим. ред). На фотографиях и видео с места происшествия видны два тела: одного из грабителей и бывшего мэра.

СК РФ

Как сообщал 5-tv.ru, экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был застрелен в своем доме в поселке Верх-Чумыш Кемеровской области. Перед смертью он успел убить вероятного злоумышленника выстрелом в область грудной клетки. Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего, среди них — пересечение бизнес-интересов.

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