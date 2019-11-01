Немецкий журнал сообщил о «возвращении» рубля

Финансовая ситуация в России улучшается, а рубль сохраняет стабильность вне зависимости от политических новостей. Об этом говорится в статье, опубликованной в немецком издании Focus.

Статья получила название «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается». В начале материала автор рассказывает, что за последнее время российская национальная валюта смогла существенно укрепиться по отношению к доллару и евро.

В прошлом западные санкции и снижение цен на нефть привели к снижению курса рубля. Однако в этом году он может стать одной из сильнейших валют, отмечает ФАН со ссылкой на немецкий материал.

Из-за позитивных прогнозов существенно вырос спрос на российскую валюту — все больше новых инвесторов начинают вкладываться в рубль. Это также объясняется снижением доходности в Европе и США, объясняет автор.

В заключение он пишет, что международные инвесторы теперь оценивают российские гособлигации как надежный инвестиционный инструмент.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе Минэкономразвития на курс доллара до 2024 года. Ведомство ожидает, что к концу 2019-го американская валюта снизится к рублю.