Отравившихся артистов Мариинского театра накормила компания, имевшая ранее штрафы

Компания «Дело Вкуса», которая поставила питание артистам Мариинского театра на московских гастролях, ранее получила 46 штрафов из-за различных нарушений. Как стало известно 5-tv.ru, фирму оштрафовали на общую сумму 4,2 миллиона рублей.

Кроме крупного штрафа, Роспотребнадзор также обязал компанию снять с продажи почти 750 килограммов еды. Она была приготовлена из мороженой рыбы, мороженых ракообразных и другой рыбной продукции.

Продукты изъяли из оборота из-за нарушений режима хранения, а также отсутствия документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Как сообщал 5-tv.ru, артистов Мариинского театра с симптомами отравления экстренно госпитализировали вечером 31 октября. За несколько часов до этого артисты поужинали.