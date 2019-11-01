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Ксения Собчак объяснила, почему не празднует Хэллоуин — фото

, 20:56 Фото 117

По словам телеведущей, ей незачем отмечать самый страшный день в году, так как каждый ее день похож на Хэллоуин.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак поделилась отношением к заграничному празднику Хэллоуин с подписчиками. Ведущая опубликовала в Instagram снимок, на котором состроила забавную рожицу. При этом выглядела звезда, как всегда, стильно: платье с глубоким декольте и принтом «леопард», золотой медальон на шее, ожерелье и крупные серьги. В подписи к посту теледива призналась — отмечать самый страшный день в году ей не имеет смысла.

«Я Хэллоуин не праздную, я в нем живу!» — заявила знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Некоторые подписчики Ксении Собчак довольно жестко отреагировали на публикацию экс-ведущей «Дома-2».

«И маски не надо»;

«Что с тобой, Ксюша?!» — написали фолловеры.

Однако большинство пользователей поддержали любимицу и пожелали Ксении Собчак гармонии и спокойствия. Поклонники отметили — их кумир на снимке выглядит замечательно, несмотря на кривляния.

«Такая вы прекрасная!» — восхищенно заметил фанат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак накормила коллег запеченным грызуном.

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