Ксения Собчак поделилась отношением к заграничному празднику Хэллоуин с подписчиками. Ведущая опубликовала в Instagram снимок, на котором состроила забавную рожицу. При этом выглядела звезда, как всегда, стильно: платье с глубоким декольте и принтом «леопард», золотой медальон на шее, ожерелье и крупные серьги. В подписи к посту теледива призналась — отмечать самый страшный день в году ей не имеет смысла.

«Я Хэллоуин не праздную, я в нем живу!» — заявила знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Некоторые подписчики Ксении Собчак довольно жестко отреагировали на публикацию экс-ведущей «Дома-2».

«И маски не надо»;

«Что с тобой, Ксюша?!» — написали фолловеры.

Однако большинство пользователей поддержали любимицу и пожелали Ксении Собчак гармонии и спокойствия. Поклонники отметили — их кумир на снимке выглядит замечательно, несмотря на кривляния.

«Такая вы прекрасная!» — восхищенно заметил фанат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак накормила коллег запеченным грызуном.