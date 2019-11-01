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  4. Роспотребнадзор начал проверку после отравления артистов Мариинки в Москве

Роспотребнадзор начал проверку после отравления артистов Мариинки в Москве

, 14:36 Эфирная новость 138

Помощь врачей понадобилась 13 артистам, их увезли после концерта с признаками токсикоинфекции.

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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, 5-tv.ru

Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование после массового отравления артистов Мариинского театра, которые выступали на гастролях в Москве. В ведомстве отметили, что после этого инцидента за помощью к врачам обратились 13 человек. Им поставлен диагноз — пищевая токсикоинфекция.

Все произошло вечером 31 октября.

Труппа выступала в Москве. После репетиции в гримерки доставили еду, заказанную по интернету в одной из известных столичных фирм. Им привезли ланч-боксы на 200 человек, через час началось представление. В ее составе была куриная продукция и салат.

И вскоре некоторые артисты — музыканты оркестра и участники хора, а также работники техгруппы почувствовали себя плохо. Оперу, тем не менее, завершили. Сейчас устанавливают причину массового отравления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистов Мариинского театра госпитализировали с серьезным отравлением в Москве.

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